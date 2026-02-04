В Україні хочуть карати за відмову від шлюбу після заручин: деталі

Одруження / © Pixabay

В Україні планують законодавчо врегулювати правові наслідки розірвання заручин: у разі відмови від шлюбу після обіцянки одружитися сторона може бути зобов’язана компенсувати не лише витрати на підготовку весілля, а й моральну шкоду.

Про це йдеться у Проєкті Цивільного кодексу України (Кодексу права приватного), законопроєкті №14394.

Згідно з положеннями документа, заручинами вважається взаємна обіцянка чоловіка та жінки укласти шлюб — незалежно від того, чи була вона надана в усній або письмовій формі. Водночас із моменту подання заяви про державну реєстрацію шлюбу особи набувають статусу наречених.

При цьому в проєкті окремо наголошується: заручини самі по собі не зобов’язують сторони обов’язково вступати в шлюб. Однак у разі відмови від весілля після заручин виникають певні майнові наслідки.

Зокрема, особа, яка відмовилася від укладення шлюбу, повинна відшкодувати іншій стороні витрати, понесені у зв’язку з підготовкою до весілля. На відміну від чинного законодавства, нова редакція кодексу також передбачає можливість компенсації моральної шкоди.

Водночас законопроєкт визначає перелік обставин, за яких відшкодування не застосовується. Компенсація не стягується, якщо відмова від шлюбу пов’язана з протиправною або аморальною поведінкою партнера чи з приховуванням істотних фактів. До таких обставин віднесено, зокрема, тяжку хворобу, наявність дитини, судимість, зміну статі, перебування у фактичному шлюбі або існування попереднього шлюбу.

Окремо врегульовується питання подарунків, зроблених у зв’язку з майбутнім шлюбом. Якщо весілля не відбулося, дарувальник отримує право звернутися до суду з вимогою розірвати договір дарування. У такому разі подарунок має бути повернутий, а якщо це неможливо — відшкодовується його повна вартість.

Законопроєкт №14394 наразі перебуває на стадії парламентського розгляду, і його остаточне ухвалення залежатиме від позиції народних депутатів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні розглядають законодавчу ініціативу, яка передбачає можливість укладення шлюбу з 14 років у виняткових ситуаціях.