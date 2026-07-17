Укриття / © Facebook / Олександр Ткаченко

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який спрямований на посилення контролю за станом захисних споруд та забезпечення безперешкодного доступу населення до укриттів під час воєнного стану.

Законопроєкт опубліковано на сайті Верховної Ради.

Згідно з документом, пропонується заборонити використання сховищ для будь-яких потреб, не пов’язаних із захистом населення. Під час дії воєнного стану укриття не можна буде використовувати для господарської, комерційної чи культурної діяльності. Власники також матимуть право розривати договори оренди таких приміщень.

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Крім цього, законопроєкт встановлює нові вимоги до облаштування захисних споруд. Укриття повинні бути забезпечені електропостачанням, водою, зв’язком, генераторами, запасами медикаментів та іншими необхідними ресурсами. Для більшості типів споруд також передбачаються вимоги щодо герметичності.

Окремою нормою пропонується встановлення камер відеоспостереження в усіх захисних спорудах. Фінансування цих робіт планують здійснювати коштом державного бюджету.

Крім того, органи державної влади та місцевого самоврядування зобов’яжуть створити інтерактивні карти укриттів і регулярно оновлювати інформацію про їхнє розташування та умови доступу.

Окрему увагу автори документа приділили питанню відповідальності. Зокрема, пропонується законодавчо закріпити покарання за перешкоджання доступу громадян до укриттів під час повітряних тривог.

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У Раді хочуть заборонити закривати укриття під час війни: що передбачає новий законопроєкт.

Нагадаємо, архітектори пропонують рятувати киян укриттями майбутнього: підземними бункерами в парках та ізраїльськими кімнатами-безпеки.

Також повідомлялося, що у Полтаві розгорівся скандал навколо доступу до укриттів. Дітей не пускали до сховища, поки в конфлікт не втрутилися випадкові перехожі.

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