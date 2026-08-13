В Україні хочуть продавати смартфони по-новому

Смартфон / © www.freepik.com/free-photo

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Міністерство фінансів України підготувало проєкт наказу про обов’язкове внесення IMEI-кодів смартфонів до митних декларацій. Ініціатором реформи виступило БЕБ, а її головна мета — боротьба з «сірим» імпортом та схемами ухилення від податків.

Про це пише dev.ua із посиланням на статтю Forbes Ukraine.

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За оцінками авторизованого дистриб’ютора Apple «Асбіс-Україна», частка нелегально ввезених iPhone в Україні становить близько 60% (наприкінці 2025 року сягала 80%). Обсяг неофіційного ринку «яблучних» смартфонів оцінюють у $1 млрд, тоді як офіційного — лише у $350 млн. Через контрабанду та продаж без чеків державний бюджет щороку втрачає 5–6 млрд грн.

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Як працюватиме система

Зараз розповсюджена схема, коли продавець легально завозить 1 000 смартфонів, а реалізує 10 000 — перевірити походження конкретного гаджета під час обшуків правоохоронці не можуть.

Новий механізм передбачає два етапи:

внесення IMEI до митної декларації — дозволить простежити шлях смартфона від кордону. внесення IMEI до фіскального чека та інтеграція баз даних Митниці й Податкової.

Очікується, що це ускладнить махінації для ритейлерів і витисне з ринку тих, хто торгує виключно за готівку без документів.

Що кажуть у провідних мережах

Топменеджери провідних мереж («Фокстрот», Comfy) підтримують ініціативу, проте зазначають, що результат буде не одразу. Після запуску системи контролюючим органам знадобиться від 6 до 12 місяців для накопичення бази даних. Легальному бізнесу доведеться перебудувати складський облік, оновити ПЗ та навчити персонал.

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У «Фокстроті» запевняють, що новація не вплине на вартість офіційних смартфонів, а додаткові операційні витрати будуть мінімальними.

Раніше ми писали про те, чи можна користуватися телефоном під час заряджання.

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