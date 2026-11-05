В Україні хочуть штрафувати за російські пісні навіть українських виконавців: що відомо

Заборона російських пісень / © pexels.com

Реклама

В Україні планують на законодавчому рівні заборонити будь-яке публічне відтворення російськомовного культурного продукту, незалежно від того, громадянство якої країни має виконавець. Окрім цього, санкції пропонують застосовувати й до власників майданчиків, які надаватимуть приміщення для проведення таких заходів.

Про ці ініціативи в ефірі програми «Культура на часі» повідомила мовна омбудсманка Олена Івановська.

Реклама

В Україні готують штрафи за виконання пісень російською мовою

Івановська зауважила, що нинішні норми закону «Про культуру» накладають табу на публічну демонстрацію чи виконання російськомовного контенту тільки для громадян РФ.

Реклама

Через таку юридичну прогалину співаки з українським паспортом чи іноземні музиканти досі мають право виконувати треки російською під час виступів, показувати кліпи й транслювати такий контент у соцмережах.

Аби усунути цю прогалину, робоча група Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики підготувала правки до статті 15 згаданого закону, ініційовані народним депутатом Олександром Санченком. Вони поширять заборону на геть усіх артистів без винятку.

Оновлені правила охоплять будь-яке відтворення російськомовного контенту в публічній площині — на вуличних майданчиках, у концертних залах, під час масових заходів і загалом у громадському просторі. Фінансово відповідатимуть і власники ресторанів, кав’ярень чи концертних холів, які погоджуватимуться надавати приміщення під такі події.

Водночас посадовиця підкреслила: створювати культурний продукт російською мовою ніхто не забороняє. Норми законопроєкту не втручаються в приватну творчу діяльність, а накладають обмеження виключно на її публічне розповсюдження.

Реклама

Які штрафи загрожуватимуть за виконання російських пісень

За первинний проступок хочуть офіційно застерігати або штрафувати від 13 600 до 17 000 гривень.

За повторне порушення протягом року штраф зросте до 20 400 — 25 500 гривень.

Надсилати сигнали про порушення зможуть самі громадяни. Для цього необхідно буде зафіксувати випадок і оформити скаргу на офіційному порталі мовної омбудсманки. Після цього уповноважений представник перевірить докази й ухвалить рішення щодо винесення попередження чи накладення штрафу.

Інтернет-сегмент та трансляція архівного кіно

Також Олена Івановська прокоментувала питання щодо російськомовного контенту в Інтернеті. Вона наголосила, що цей напрям потребує додаткових механізмів контролю, аби уберегти підлітків від культурного впливу країни-агресорки.

Реклама

Крім того, під час розмови розібрали висвітлення архівних стрічок російською мовою з науковою, дослідницькою чи освітньою метою. Омбудсманка пояснила, що жодних окремих пільг для таких сеансів не передбачено: якщо фільм показують мовою оригіналу, його обов’язково слід дублювати синхронним перекладом або супроводжувати українськими субтитрами.

Законопроєкт № 15412 чекає на розгляд у Верховній Раді.

Заборона російськомовного контенту в Україні: останні новини

Нагадаємо, в Україні готують законодавчі зміни для повної заборони російськомовного культурного контенту в публічному просторі. Як повідомила мовна омбудсманка Олена Івановська, відповідні правки вже підготовлені до мовного законодавства та Закону «Про культуру».

Зокрема, стаття 15 останнього має повністю вивести з правового поля будь-який російськомовний продукт, незалежно від виконавця.

Окрім цього, ініціативи передбачають суворі вимоги до освітньої та позашкільної сфер. Державна мова стає єдиною для викладання, спілкування та надання послуг у будь-яких навчальних закладах, гуртках і секціях, за винятком закладів для національних меншин.

Новини партнерів