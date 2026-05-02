Укрaїнa
38
1 хв

В Україні хочуть відправити працівників ТЦК у спортзали: шукатимуть "качків"

В Україні хочуть «навести порядок» із «заброньованими качками» у спортзалах, заявив голова Антикорупційної ради при Міноборони Юрій Гудименко.

Дмитро Гулійчук
Рейд ТЦК у спортзалі

В Україні пропонують, щоб представнкии ТЦК ходили з перевірками по тренажерних залах, шукаючи військовозобов’язаних.

Про це заявив голова Антикорупційної ради при Міністерстві оборони України Юрій Гудименко в етері Radio NV.

«Я втомився натурально одночасно бачити повністю заповнені спортивні зали якимись качками, які очевидно кимось заброньовані, але очевидно зараз вони не на роботі, і одночасно дивитися відео про те, як у нас черговий скандал через те, що ТЦК перевищили свої повноваження», — заявив Гудименко.

За його словами, з цією ситуацією «треба наводити порядок», і повідомив, що «над такою задачею вже працюють».

«Деталей я надати не можу, тому що я, по-перше, не Рустем Умеров і не розказую закриті історії, по-друге, тому що я не настільки долучений до цих питань, щоб впевнено про них говорити», — підсумував Гудименко.

Нагадаємо, що на Волині працівники ТЦК заїхали бусом у двір і затримали трьох чоловіків, після чогго спалахнула бійка з місцевими.

