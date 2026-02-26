В Україні хочуть запровадити нове свято: чи буде додатковий вихідний

Свято планують відзначати 31 жовтня / © Pexels

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15045 «Про внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо відзначення Дня Біблії (без вихідного дня)».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Автором законопроєкту є нардеп від «Слуги народу» Георгій Мазурашу.

«Метою законопроекту є формування моральних засад в українському суспільстві та закріплення на загальнонаціональному рівні поваги до Біблії», — йдеться в супровідних документах.

Цей день Мазурашу пропонує відзначати 31 жовтня. Дата 31 жовтня обрана тому, що перша Біблія, перекладена сучасною українською мовою, побачила світ 31 жовтня 1903 року. Станом на сьогодні документ опрацьовується в комітеті.

Раніше стало відомо, що в Україні можуть запровадити День української музики. Нардепи уже визначилися з датою свята.

Пропонується відзначати День української музики щороку у третю суботу вересня — на згадку про фестиваль «Червона рута» 1989 року, який став знаковою подією для розвитку української культури.

Крім цього, День програміста може офіційно з’явитися в українському календарі свят.