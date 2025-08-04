В Україні хочуть збільшити штраф за ігнорування спецсигналів: про яку суму йдеться

Дорога / © Pixabay

Реклама

В Україні пропонують збільшити штраф за ігнорування спецсигналів «швидкої», поліції чи рятувальників. Так, ця сума може становити не 680 гривень, а 51 000 гривень.

Про це йдеться у новому законопроєкті №11111, внесеному до Верховної Ради.

Чому рішення є важливим

Відомо, що під час трагедій або надзвичайних ситуацій для порятунку постраждалих кожна секунда має значення. На жаль, ситуації, коли медики «швидкої» запізнюються з наданням невідкладної допомоги є не поодинокими. Нерідко це трапляється через те, що водії ігнорують сигнал, створюючи затор. Ціна цьому — чиєсь втрачене життя. Саме тому водії мають усвідомлювати серйозність ситуації та нести відповідальність за свої дії.

Реклама

За словами, ініціаторів законопроєкту, штраф у 680 гривень, вочевидь, не стримує порушників. Однак сума в 51 000 гривень — це те покарання, яке сьогодні сплачують нетверезі кермувальники або ті, які рухаються у стані наркотичного сп’яніння.

Українців закликають оперативно звільнювати смугу, якщо почули сирену. Таким чином відповідні служби зможуть вчасно дістатися місця події, до прикладу, щоб затримати злочинця або врятувати чиєсь життя.

Раніше йшлося про те, що за перетин подвійної суцільної водіями передбачені штрафи. Але в законі все ж передбачено винятки.

Юрист Ігор пояснює, що ситуація оцінюється не формально, а за обставинами. Якщо лінію не видно через сніг або бруд, штрафувати — це юридична помилка. Аналогічна ситуація, коли на дорозі аварія, і об’їхати її можна лише через розмітку.

Реклама