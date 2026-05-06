В Україні хочуть змінити правила виїзду для 18–22-річних: що заявили в Раді

Молодь можуть зобов’язати проходити БЗВП / © 21 окрема механізована бригада

Наразі в Україні не планують знижувати мобілізаційний вік, однак для хлопців 18–22 років, які виїжджатимуть з України, може стати обов’язковим проходження БЗВП.

Про це повідомив народний депутат України Руслан Горбенко, пише Telegraf.

Руслан Горбенко заявив, що у випадку, якщо Росія піде на масштабну мобілізацію, ситуація в Україні із призовом та проходженням БЗВП може змінитися. Зокрема, 18–22-річні, які виїжджатимуть з України, повинні будуть спершу пройти базову загальновійськову підготовку.

Без цього вони не зможуть виїхати за кордон.

Уряд дозволив молодим хлопцям 18–22 років виїздити за кордон. Горбенко повідомив, що підтримує рішення з одним «але»:

«Я підтримую це рішення, але з одним винятком: ці хлопці повинні пройти БЗВП. А вже на БЗВП рекрутери, психологи точно зможуть знайти охочих не за тисячу євро працювати в Польщі», — сказав Горбенко.

Молодь під час БЗВП, найімовірніше, стимулюватимуть доєднатися до війська. Зокрема, на безпечні посади — керування НРК, дронами тощо.

«Відверто кажучи, молодь, яка може керувати НРК, як у PlayStation за 500 кілометрів від лінії фронту. Така практика є, але її треба тільки масштабувати».

Нагадаємо, в Україні можуть посилити критерії для підприємств, які хочуть отримати статус критично важливих і мати можливість бронювати працівників. За словами народного депутата від «Слуги народу» Руслана Горбенка, зараз є негласне завдання скоротити кількість таких підприємств на 10–20%.

Вимоги до «критичності» підвищуються щокварталу, а для мінімізації корупційних ризиків до перевірок залучають СБУ. Особливу увагу приділяють ефективності: якщо кількість заброньованих на підприємстві зростає без відповідного збільшення обсягів виробництва, воно підлягає ретельній перевірці.

В Україні з 10 млн офіційно працевлаштованих громадян близько 1,3 млн мають бронювання від мобілізації, що надає відстрочку на 6–12 місяців. Право на нього мають працівники держорганів, ОПК, критичної інфраструктури та компаній із середньою зарплатою понад 21 617 грн.

Наразі на ринку праці доступно майже 18 тисяч вакансій із бронюванням, найбільше — у сферах виробництва, логістики, будівництва та транспорту. Критично важливі підприємства можуть забронювати до 50% своїх військовозобов’язаних співробітників, серед яких найбільший попит мають інженери, водії, зварювальники та технічні фахівці.

