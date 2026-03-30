В Україні хвиля масових "замінувань": що під "ударом"

Вибухотехнічна служба / © Муніципальна варта Києва

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Україною 30 березня покотилася хвиля повідомлень про начебто замінування адміністративних будівель та шкіл у семи областях. На локаціях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та патрульні.

Про це повідомило «Суспільне».

В Україні повідомляють про масові замінування. Як уточнили кореспонденти, йдеться про адмінбудівлі, обласні військові адміністрації, центри надання адміністративних послуг та школи.

Реклама

Зокрема, такі повідомлення фіксували у Сумській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Дніпропетровській, Закарпатській і Львівській областях.

Так, за даними «Суспільне Суми», вдень 30 в обласному центрі надійшло повідомлення про мінування шкіл, ОВА та ЦНАПу. Про це повідомив речник поліції Сумщини Володимир Крупецьких.

У поліції Рівненщини поінформували, що протягом двох годин на електронні пошти установ, підприємств, організацій та навчальних закладів надходять повідомлення про масові замінування в регіоні. Відповідно до алгоритму, на локаціях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, кінологи та патрульні.

«Поліцейські закликають громадян зберігати спокій та дотримуватись рекомендацій правоохоронців — ситуація перебуває під контролем. Наразі інформація про виявлення вибухонебезпечних предметів не підтвердилася. Перевірка об’єктів триває», — йдеться у заяві правоохоронців.

Реклама

Депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич написав у Мережі про появу повідомлень про замінування низки навчальних закладів у місті та області. На місцях працюють відповідні служби.

Заява Нацполіції щодо масових повідомлень про замінування

У Нацполіції своєю чергою заявили, що від 11:00 ранку 30 березня Україною прокотилася серія масових електронних листів про нібито закладену вибухівку. Повідомлення надходять на адреси державних установ, мерій, шкіл, банківських відділень та приватних підприємств.

За інформацією правоохоронців, до 14:50 було зафіксовано вже 1216 звернень. Наразі фахівці працюють у посиленому режимі:

вибухотехніки та кінологи обстежують приміщення;

слідчі групи фіксують деталі кожного інциденту;

перевірки проводяться суворо за протоколами безпеки.

«Наразі відпрацьовано 20% таких повідомлень. У жодному з перевірених випадків інформація про замінування не підтвердилася«, — зазначили в Нацполіції.

Реклама

Правоохоронці вже розпочали роботу з розшуку авторів розсилок. Припускають, що масштабний спам може бути частиною ворожої ІПСО, спрямованої на дестабілізацію та створення паніки.

Правоохоронці наголошують, що за фейкові повідомлення про мінування передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, 30 січня Україною також прокотилася масштабна хвиля повідомлень про мінування понад 2000 об’єктів у 21 області та Києві. Погрози надійшли на електронні адреси навчальних закладів, держустанов, медіа, банків та підприємств. Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи влаштували масові перевірки, у школах провели евакуацію дітей. Інформація про вибухівку не підтвердилася. У Нацполіції зазначали, що такі дії часто є інструментом інформаційних атак РФ для дестабілізації ситуації.