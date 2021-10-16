В Україні кількість смертей від коронавірусу перевищила 60 тисяч

В Україні кількість смертей від коронавірусу перевищила 60 тисяч

За весь час пандемії захворіло понад 2,6 млн українців.

Кількість смертей від коронавірусу в Україні перевищила 60 тисяч.

Так, згідно з даними МОЗ та РНБО, станом на 16 жовтня 2021 року від COVID-19 померло 60 414 українців.

Найбільше летальних випадків від початку пандемії зафіксовано у Києві - 5 646, Дніпропетровській - 5 170, Харківській - 4 301, Львівській - 4 157 та Одеській - 3 556 областях.

Менше всього українців померло у Кіровоградській - 922 та Луганській - 1 299 областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 623 882 особи;

одужало – 2 322 456 осіб;

летальних випадків – 60 414;

проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 873 769 людей, з них отримали одну дозу – 7 873 767 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 433 791 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 307 558 щеплень.

Записатися на вакцинацію від коронавірусу вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ - 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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