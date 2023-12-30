В Україні корупцію хочуть прирівняти до державної зради, проте є нюанси: що пропонують

Корупцію під час війни в Україні хочуть прирівняти до державної зради.

В Україні зареєстровано законопроєкти про кримінальну відповідальність за топкорупцію, яку хочуть прирівняти до держзради. Єдина відмінність між цими двома звинуваченнями - це те, що займатимуться такими справами антикорупційні органи, а не Служба безпеки України.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів автор законопроєкту очільник Комітету Ради з питань правової політики Денис Маслов.

Документи передбачають зміни до Кримінального кодексу в частині корупційних правопорушень у сфері правосуддя. Вони стосуватимуться не лише суддів, але й тих, хто пропонує та бере хабарі. Кримінальну відповідальність за такі злочини хочуть підвищити до максимального терміну – п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Маслов висловив позицію, що під час війни корупційні злочини, безпосередньо пов'язані з питаннями оборони чи з найважливішими державними питаннями, повинні каратися максимально суворо.

Голова Комітету Ради також наголосив, що головним і суттєвим є саме зміст законопроєкту – прирівняння топкорупції до державної зради. Змін щодо підслідності у документі не вносили, тому ними продовжать займатися антикорупційні органи.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента не планували вносити до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить прирівняти корупцію у великих розмірах до державної зради. Західні партнери України несхвально поставилися до такої ідеї. Це стало однією з причин, чому відповідний законопроєкт відклали.

Читайте також: