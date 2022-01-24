В Україні кожні чотири хвилини виявляли водія напідпитку чи "під кайфом" — статистика МВС за 2021 рік

В Україні кожні чотири хвилини виявляли водія напідпитку чи "під кайфом" — статистика МВС за 2021 рік

Від початку 2022 року вже було зафіксовано 6 567 випадків нетверезого керування.

У 2021 році в Україні зафіксували 5 019 ДТП, в яких водії керували автомобілями в стані сп’яніння. У цих аваріях 113 осіб загинуло та 1 072 особи травмовано.

Такі дані наводить пресслужба МВС.

Загалом 2021 року патрульні "впіймали" 133 289 водіїв з ознаками алкогольного та наркотичного сп’яніння. Тобто, в середньому в Україні кожну добу ловили 365 водіїв "під кайфом" або напідпитку, або ж кожні чотири хвилини - одного.

Для порівняння, 2020 року виявили 129 480 водіїв у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Від початку 2022 року вже було зафіксовано 6 567 випадків нетверезого керування.

У МВС назвали знаковим ухвалення закону 1231-ІХ, яким було підвищено штрафи, посилено відповідальність за керування авто і вчинення ДТП у стані сп’яніння.

"Потрібні й посилені інструменти контролю. Питання пунктів тверезості — місць, де зупиняють всі або більшість транспортних засобів з метою швидкої перевірки на стан сп’яніння, так само актуальне. Сподіваюся, дискусія про їх запровадження на законодавчому рівні відновиться цього року", - наголосив заступник начальника Департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький.

Раніше стало відомо, на яких автомобілях найчастіше порушували ПДР в Україні за підсумками 2021 року.

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