Демографічна криза в Україні

Рівень народжуваності в Україні є критичним. Зараз на одну жінку припадає близько 0,8 дитини, а до повномасштабної війни цей показник становив 1,2.

Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, повідомляє «Апостроф».

Лібанова пояснила, наскільки критичним є рівень падіння народжуваності в Україні.

«Якщо перед війною, останні дані за 2021 рік, в середньому на одну жінку припадало за все її життя 1,2 дитини. Тепер ми думаємо, що — десь 0,8», — сказала експертка.

За її словами, під час війни до цього слід ставитися спокійно. Якщо зараз українці відмовляються мати дітей, є можливість, що народять їх після війни.

Демографиня звернула увагу, що проблема скорочення населення не є унікальною для України. Так, у Німеччині скорочення чисельності населення було б найвищим у Європі, якби там не було міграційного припливу.

Лібанова також розповіла, що 2022 року в українському парламенті відбувся круглий стіл, де вона сказала, що уряди всіх країн Європи, де є українські мігранти, «будуть робити все для того, щоб вони там залишилися».

«Європа старішає. Європі потрібні робочі руки, робочі голови. А ми втрачаємо. А тут вже, даруйте, кожний за себе», — зазначила експертка.

Нагадаємо, за даними «Опендатабот» на липень 2025 року, за останні пів року в Україні народилися 86 795 немовлят та померли 249 002 людей. Так, на одного малюка припадає троє померлих.

За словами демографа Олександра Гладуна, після закінчення війни в Україні може зрости народжуваність, повернувшись до довоєнного рівня. Він припускає, що і тривалість життя українців зросте. Однак, згідно з прогнозами, рівень смертності може залишитись високим — на рівні 2021 року, коли в Україні лютував коронавірус. Це залежить від умов, у яких житимуть люди.