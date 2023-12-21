В Україні легалізували медичний канабіс: Рада ухвалила законопроєкт

Закон вводиться в дію орієнтовно у другому півріччі 2024-го року.
У четвер, 21 грудня, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.
Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.
За його словами, за відповідне рішення проголосували 248 парламентарів.
Що передбачає законопроєкт
- Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.
- Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.
- Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. "Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта", наголошує нардеп.
- Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.
Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тобто це орієнтовно друге півріччя 2024-го року.
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