В Україні легалізували медичний канабіс: Рада ухвалила законопроєкт

Закон вводиться в дію орієнтовно у другому півріччі 2024-го року.

У четвер, 21 грудня, Верховна Рада в другому читанні ухвалила законопроєкт №7457 про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк.

За його словами, за відповідне рішення проголосували 248 парламентарів.

Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності.

Розповсюдження марихуани для рекреаційного споживання продовжить вважатися злочином і буде розслідуватися поліцією відповідно до законодавства.

Виробництво ліків жорстко контролюватиметься на усіх етапах. Вирощувати зможуть лише юрособи, які отримають відповідну ліцензію та GMP-сертифікат, під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. "Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відслідковувати рух рослин до пацієнта", наголошує нардеп.

Препарати на основі медканабісу можна буде отримати тільки за електронним рецептом. Цей рецепт лікар виписуватиме пацієнту відповідно до його стану, як це зараз відбувається з морфіном.

Закон вводиться в дію через півроку після його опублікування. Тобто це орієнтовно друге півріччя 2024-го року.

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