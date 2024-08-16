В Україні легалізували медичний канабіс: що це тепер змінює

Придбати препарати можна буде тільки за електронним рецептом.

Закон про легалізацію медичного канабісу набув чинності 16 серпня. Він врегульовує його обіг в медичних і промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

У МОЗ розповіли, що передбачає закон.

Головна зміна, яку запроваджує закон, — дозвіл на використання канабісу в медичних цілях. Канабіс, його смола, екстракти та настоянки тепер дозволені (їх виключили з переліку особливо небезпечних речовин).

Закон спрощує медичне використання ліків на основі канабісу і водночас передбачає жорсткий контроль з боку Нацполіції над вирощуванням цієї рослини, виробництвом і збутом ліків на її основі. Під ліцензійний контроль підпадатиме весь ланцюг обігу медичних конопель — від імпорту або вирощування до відпуску пацієнту в аптеці, наголошують у Міністерстві охорони здоровʼя.

Прозорість і контроль обігу ліків з медичного канабісу забезпечуватиме електронна система. У ній реєструватимуть кожну операцію з медичним канабісом.

Ліки з медичного канабісу виготовлятимуть в умовах аптеки та призначатимуть за рецептом. Пацієнти зможуть купити такі ліки тільки за електронним рецептом.

Очікується, що ліки з медичного канабісу будуть у формах оральних крапель, твердих капсул, дентальних паст. Аптеки мають отримати ліцензії, щоб продавати ці ліки.

Медичний канабіс від звичайного відрізняється вмістом тетрагідроканабінолу (ТГК) — речовини, що дає наркотичний ефект, а саме викликає відчуття ейфорії, змінює свідомість і поведінку. У медичному канабісі ТГК мало, натомість багато канабідіолу, який знімає біль, розслабляє, налагоджує сон та апетит. Лікар виписуватиме пацієнту канабіс із певним відсотком ТГК. Аптека під кожного пацієнта робитиме суміш сировини, щоб досягти потрібного відсотку.

У МОЗ зазначають, що медичний канабіс ефективний для лікування понад 50 патологічних станів: хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера і Паркінсона, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу тощо. І додають, що канабіс у медичних цілях використовують у 56 країнах світу.

"Нагадаємо, в законі йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу", — додають у МОЗ.

Нагадаємо, що наприкінці грудня 2023 року депутати з фракції "Батьківщина" зареєстрували в парламенті проєкт постанови про скасування рішення ВР про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту закону про легалізацію медичного канабісу.

Раніше, ще в лютому 2023 року, у профільному комітеті Ради підтримали законопроєкт про використання медичного канабісу. Президент Володимир Зеленський також виступив за легалізацію медичного канабісу і використання таких ліків для всіх, хто цього потребуватиме.

Український парламент 21 грудня 2023 року у другому читанні проголосував за легалізацію медичного канабісу в країні, що дозволяє використання ліків на основі конопель, їхнє виробництво та наукові дослідження. Загалом "за" віддали свої голоси 248 нардепів.

Історичне рішення! В Україні прийняли законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

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