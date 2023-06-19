В Україні легалізують авто з правим кермом для військовослужбовців

Існує критична потреба в автомобілях, здатних долати бездоріжжя, а також які мають високу прохідність і хорошу маневреність.

За результатами засідання Комітету з питань транспорту та інфраструктури, стало відомо, що в Україні можуть легалізувати праворульні авто для військовослужбовців.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби апарату Верховної Ради України 19 червня.

"Члени Комітету розглянули та рекомендували Верховній Раді підтримати законопроєкт №9238 про внесення змін до статті 29 Закону України "Про дорожній рух" щодо надання дозволу військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати в дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма", - йдеться у повідомленні.

Пікапи, броньовані авто, реанімобілі, позашляховики, мікроавтобуси тощо можна придбати у Британії чи Японії, але з огляду на лівосторонній рух у цих країнах вони мають праве розташування керма, кажуть у Комітеті.

Законопроєкт дозволить участь у дорожньому русі транспортних засобів із правим розташуванням керма для всіх офіційних формувань ЗСУ на період дії воєнного стану і протягом 90 днів після його скасування.

Тому такі зміни підвищать спроможність Сил оборони України належно й ефективно виконувати покладені на них завдання по захисту країни.

Законопроєкт №9238 погоджено з військовими.

Нагадаємо, поки волонтери роблять усе можливе, аби допомагати їм, є ті, хто заради наживи готовий красти навіть у військових.

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