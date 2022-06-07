В Україні легалізують медичний канабіс: Ляшко розповів подробиці 

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу.

У Кабміні зазначають, що після війни буде багато людей, які будуть потребувати лікування медичним канабісом.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Йдеться про проєкт закону "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів отриманих внаслідок війни".

Віктор Ляшко наголосив, що зараз уже немає часу чекати, а тому уряд підготує законодавче підгрунття для забезпечення повного циклу виробництва препаратів на основі канабісу в Україні: від вирощування та переробки до повноцінного виробництва. Міністр охорони здоров'я додав, що до війни поширювались брехливі наративи щодо нібито шкоди медичного канабісу. Проте, щоб нівелювати занепокоєння людей, реалізація медичних препаратів на основі канабісу суворо регулюватиметься.

"Препарати канабісу не є "конкурентами" наркотичним засобам, і заходи регулювання їх обігу зовсім різні. Медичний канабіс містить канабідіол, який не має вираженої психоактивної дії, тому він не цікавий для рекреаційного вживання", - пояснив Віктор Ляшко.

Міністр наголосив, що препарати на основі канабісу використовуються для зменшення больових відчуттів, спазмів та судом м’язів, лікування анорексії, ПТСР та тривожних розладів. Окрім цього вони використовуються в лікуванні окремих типів епілепсії, глаукоми, псоріазу, паркінсонізму, розсіяного склерозу. Важливим завданням цих ліків є і полегшення болю та страждань важкохворим та паліативним хворим, в тому числі онкологічним хворим, пацієнтам з ВІЛ.

Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи направили на доопрацювання авторам законопроєкт №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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