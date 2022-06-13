В Україні легалізують медичний канабіс: з'явився текст законопроєкту

Текст має схвалити профільний комітет здоров’я нації, а потім пройти два читання у Верховній Раді. Це буде вже третя спроба легалізувати медичні коноплі в Україні.

На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. У разі його ухвалення, буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям - їх призначати.

Крім того, бізнесу дозволять культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України

А науковцям - досліджувати рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.

Усе це відбуватиметься під суворим контролем, пояснила народна депутатка Ольга Стефанішина. Для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію, укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території, а також забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.

Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:

маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції

кожної партії та одиниці фасованої продукції ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів

та пацієнтам ліки відпускатимуються лише за електронним рецептом

Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.

Також читайте В Україні легалізують медичний канабіс: Ляшко розповів подробиці

"Із поганого: гранично допустимий вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових та медичних цілей буде визначати Кабінет Міністрів України. Гарантій, що це буде рівень мінімум 0,2, як це є в ЄС, нема. Це треба буде виправити", - вважає Стефанішина.

Варто зазначити, що законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.

"Реєстрація цього законопроєкту урядом України - важливий крок, який дає надію багатьом людям, які потребують цих ліків - онкохворих, пацієнтів з епілепсією, а також з ПТСР, що в умовах війни вкрай важливо", - пояснила Стефанішина.

Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи направили на доопрацювання авторам законопроєкт №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

В Україні легалізують медичний канабіс

Читайте також: