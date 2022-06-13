В Україні легалізують медичний канабіс: з'явився текст законопроєкту

Текст має схвалити профільний комітет здоров’я нації, а потім пройти два читання у Верховній Раді. Це буде вже третя спроба легалізувати медичні коноплі в Україні.
На сайті Верховної Ради з'явився текст законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. У разі його ухвалення, буде дозволено купувати, зберігати та вживати ліки українським пацієнтам на основі медичних конопель, а лікарям - їх призначати.
Крім того, бізнесу дозволять культивувати та вирощувати медичні коноплі на території України та виробляти з них ліки, перевозити й продавати їх на території України
А науковцям - досліджувати рослину, що стимулюватиме інновації в цій сфері.
Усе це відбуватиметься під суворим контролем, пояснила народна депутатка Ольга Стефанішина. Для вирощування медичних конопель потрібно буде отримати дозвіл поліції на використання приміщень та спеціальну ліцензію, укласти договір з випробувальною лабораторією контролю якості ліків або мати лабораторію у себе на території, а також забезпечити доступ до своїх об’єктів Нацполіції для відбору і дослідження зразків продукції.
Закон дозволить обіг медичних конопель в Україні за умови простежуваності та прозорості:
- маркування штрих-кодами кожної партії та одиниці фасованої продукції
- ведення електронного реєстру переміщення сортів конопель та лікарських засобів
- пацієнтам ліки відпускатимуються лише за електронним рецептом
Зберігати ліки на основі медичних конопель зможуть пацієнти в обсязі не більше дозволеного одному пацієнту за одним рецептом.
"Із поганого: гранично допустимий вміст тетрагідроканабінолу у коноплях для промислових та медичних цілей буде визначати Кабінет Міністрів України. Гарантій, що це буде рівень мінімум 0,2, як це є в ЄС, нема. Це треба буде виправити", - вважає Стефанішина.
Варто зазначити, що законопроєкт не вводить вільний обіг канабісу. Це буде обмежений і контрольований державою обіг для чітко визначених трьох цілей – медичні, промислові і науково-технічні. Так само цей законопроєкт не звільняє від відповідальності за незаконний обіг канабісу.
"Реєстрація цього законопроєкту урядом України - важливий крок, який дає надію багатьом людям, які потребують цих ліків - онкохворих, пацієнтів з епілепсією, а також з ПТСР, що в умовах війни вкрай важливо", - пояснила Стефанішина.
Нагадаємо, у липні 2021 року Верховна рада провалила легалізацію медичного канабісу в Україні. Нардепи направили на доопрацювання авторам законопроєкт №5586 про регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.
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