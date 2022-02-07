В Україні лікар розповів, як солодкий торт впливає на роботу нирок та ускладнення від грипу і коронавірусу

В Україні лікар розповів, як солодкий торт впливає на роботу нирок та ускладнення від грипу і коронавірусу

Перегляд свого "солодкого раціону" — радикально вплине і значно зміцнить імунітет.

Якщо вже зараз зменшити вживання цукру, є всі шанси продовжити своє життя та покращити його якість.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав і поділився порадами лікар-інфекціоніст Євген Дубровський.

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За його словами, через надмірне вживання цукру з організмом людини можуть виникнути проблеми, що впливають на якість зору і навіть роботу нирок, що, в свою чергу, може позначитися на ускладненнях після коронавірусу або грипу.

“Глюкоза, звісно, надзвичайно важлива сполука, особливо для діяльності нашого мозку. Але в природі так просто цукор не знайти. Тому клітини отримують його шляхом певних біохімічних перетворень. І на це заточена спеціальна робота шлунково-кишкової та ендокринної систем. Проте, якщо отримувати солодощі в занадто простий спосіб та безконтрольно, в організмі поступово починається серйозний збій”, — наголосив лікар.

Надмірне вживання солодощів впливає:

На гемоглобін, через що виникають проблеми з "транспортуванням" кисню.

Починається розвиток ниркових ускладнень — нефропатія.

Поразку судинних стінок та розвиток ангіопатії.

Проблеми із серцем.

“Якщо “солодка їржа” доторкнеться до імуноглобулінів (а антитіла — це не що інше, як протеїни) чи Т-клітин — почнуться розлади роботи імунної системи. А це вже не жарти. Коли всі сили організму напружуються, аби подолати ненависний патоген — будь то вірус кору, кишкова паличка чи ковід — без боєздатної армії здорових імунних клонів буде кепсько”, — додав інфекціоніст.

Він також підкреслив, що перегляд свого "солодкого раціону" — радикально вплине і значно зміцнить імунітет.

“Секрет не в одному споживанні цукру, звісно. Тут і генетика грає провідну роль, й спосіб життя, шкідливі звички, уникання стресу та тривоги, здорова їжа, рухова активність тощо. Але, починаючи радикально змінювати вже зараз певні недоліки сучасного цивілізаційного життя, ми різко підвищуємо свої шанси на довге та більш здорове життя”, — акцентував лікар Дубровський.

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