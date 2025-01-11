В Україні ліквідовано понад 50 схем незаконного переправлення чоловіків через кордон

Національна поліція України провела масштабну спецоперацію, в результаті якої було проведено понад 600 обшуків та оголошено понад 60 підозр організаторам і учасникам схем незаконного переправлення осіб через державний кордон.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

За одну добу правоохоронці викрили майже півсотні схем у 22 регіонах країни. Серед способів, які використовували зловмисники, були:

переправлення осіб поза межами пунктів пропуску,

підробка медичних документів,

фіктивні внесення до системи "Шлях" для отримання дозволу на виїзд,

інші протиправні схеми.

Ключові фігуранти

До організації оборудок причетні керівники лікарень різного рівня, посадовці територіальних центрів комплектування (військкоматів), медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) і військово-лікарських комісій (ВЛК). Окрім того, залучалися цивільні особи, які знаходили потенційних "клієнтів" через знайомих та закриті телеграм-канали.

Один з організаторів незаконного переправлення / Фото: Національна поліція України

Ціни на "послуги"

Чоловіки призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації, платили за такі «послуги» від 5 до 22 тисяч доларів. Отримані кошти фігуранти легалізували через купівлю автомобілів, нерухомості та навіть виводили в офшори.

Наразі перший етап спецоперації завершено. Досудове розслідування триває, а поліція працює над встановленням інших осіб, які могли бути причетні до організації схем незаконного перетину державного кордону України під час війни.

Нагадаємо, Нацполіція знешкодила чергову схему уникнення мобілізації, яку вигадав 46-річний житель Харківської області.

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