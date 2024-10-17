В Україні ліквідували масштабний наркокартель: працював у 20 регіонах країни (фото)

Під час обшуків затримали понад 60 підозрюваних.

Поліція викрила та ліквідувала масштабний наркокартель, який працював на території України. Щомісяця нарколабораторії картелю виробляли майже тонну амфетаміну та речовин Альфа-PVР.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

За його даними, здійснено понад 230 обшуків у 20 регіонах країни.

"Понад 60 затриманих. Ліквідовано 19 нарколабораторій, у яких щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP. Дохід зловмисників сягав понад 350 млн грн на місяць. Такою має бути боротьба з незаконним обігом наркотиків: системною та першочергово націленою на тих, хто забезпечує пропозицію", - йдеться у повідомленні.

Фото: Ігор Клименко

В яких саме областях працював наркокартель - Клименко не уточнив. Зазначається, що психотропи зловмисники збували через месенджери.

Раніше стало відомо, що у Києві затримано чоловіка, який на ринку збував психотропи.

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