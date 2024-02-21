В Україні ліквідували п'ять схем для ухилянтів: в СБУ розповіли подробиці

Вони діяли в у Вінниці, на Полтавщині, Львівщині, Дніпрі та на Закарпатті.

Служба безпеки України викрила нові “схеми для ухилянтів”. Серед інших, одну зі схем організував воєнком. Діяли ці схеми в п’яти регіонах нашої держави.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці заблокували ще п’ять схем ухилення від мобілізації та затримали організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов’язаним уникнути призову на підставі підроблених документів або допомагали ухилянтам перейти кордон поза пунктами пропуску. Вартість таких “послуг” становила до 10 тисяч доларів.

Зокрема, на Полтавщині викрили очільника районного військкомату, який вимагав гроші з керівників підприємств - місцевих агрокомпаній. За хабарі він обіцяв забронювати від призову їхніх підлеглих як працівників критичної інфраструктури.

Фото: Служба безпеки України

Водночас у Вінниці правоохоронці затримали двох посадовців військово-лікарської комісії, які продавали клієнтам фіктивні довідки про “погане” здоров’я. Згодом підробку використовували для “списання” з військового обліку та незаконного виїзду за межі України.

Ще наприкінці серпня 2023 року було затримано організатора цієї злочинної схеми. Ним виявився чиновник місцевого лікувально-діагностичного центру.

А у Дніпрі затримали адвоката, який за гроші вносив персональні дані ухилянтів до списків благодійних фондів. Потім інформацію про клієнтів подавали до системи “Шлях” як водіїв міжнародних рейсів, що перевозять гуманітарні вантажі.

Крім того, на Закарпатті викрили трьох місцевих мешканців, які переправляли ухилянтів до сусідньої країни ЄС. Щоб вивести потенційних призовників за межі України, підозрювані спочатку підвозили їх до прикордонної річки, а потім показували водний ”маршрут” до зарубіжної країни. Гідрокостюми входили у вартість “послуг”.

А на Львівщині “на гарячому” затримано двох ділків, які пропонували потенційним призовникам приховано виїхати за межі нашої держави як водії волонтерської організації.

Нагадаємо, що у Раді назвали фейком заяву нардепа про заборону дітям ухилянтів вступати до ВНЗ.

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