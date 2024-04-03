В Україні ліквідують Комісію з грального бізнесу – нардеп

Народний депутат Ярослав Железняк анонсував ліквідацію Комісії з грального бізнесу (КРАІЛ).

Про це він написав у Telegram.

"Завтра збереться наш Комітет і проголосує законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ", - йдеться у дописі.

За його словами, що після цього функціонал передадуть до управління Міністерства цифрової трансформації.

"Це буде зроблено на основі двох законів: урядового і мого. Тобто буде варіант доопрацьований 9256-д. Також туди увійдуть норми по посиленню покарання за незаконну рекламу (нагадаю і так в законі вже є обмеження, просто їх ніхто не боїться порушувати), систему онлайн-моніторингу і інше. Зараз буде цікаво спостерігати, як включаться окремі депутати в протидію….", - додав нардеп.

Напередодні Володимир Зеленський доручив зібрати аналітичні дані щодо поширення та впливу гральних онлайн-платформ на українське суспільство.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував санкції проти грального бізнесу – схеми на десятки мільярдів гривень.

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