В Україні лише одна область залишилася "жовтою": де вдається стримувати COVID-19

В Україні лише одна область залишилася "жовтою": де вдається стримувати COVID-19

"Помаранчева" зона нині найбільша.

В Україні станом на 10 лютого через ситуацію з COVID-19 ще дві області покинули "жовту" зону і перейшли до "помаранчевої".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з оновленими даними, дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 21 область та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, одна - у "жовтій".

Зокрема, лише Полтавська область перебуває у "жовтій" зоні. Кіровоградська та Запорізька області перейшли до "помаранчевої" зони, де також перебувають місто Київ, Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона.

Карантинні зони / Міністерство охорони здоров’я України

До слова, від 11 лютого Закарпатська, Хмельницька та Луганська області переходять до "червоної" зони карантину.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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