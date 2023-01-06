В Україні лунає повітряна тривога: в яких областях звучить сирена

Потурбуйтеся про свою безпеку.

У ніч проти 6 січня 2023 року у низці українських областей пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі "почервоніла" невелика кількість областей, зокрема, Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська та навіть у тимчасово окупованому Криму.

Причина повітряної тривоги на сході України наразі невідома. Інформація уточнюється. Про політ авіації чи безпілотників наразі не повідомляється.

Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Негайно пройдіть в укриття, потурбуйтеся про себе та близьких, не забувайте про правило "двох стін".

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