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В Україні лунає повітряна тривога: в яких областях звучить сирена

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
3549
Час на прочитання
1 хв
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В Україні лунає повітряна тривога: в яких областях звучить сирена

Фото: Pexels

Потурбуйтеся про свою безпеку.

У ніч проти 6 січня 2023 року у низці українських областей пролунав сигнал повітряної тривоги. Наразі "почервоніла" невелика кількість областей, зокрема, Запорізька, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська та навіть у тимчасово окупованому Криму. 

Причина повітряної тривоги на сході України наразі невідома. Інформація уточнюється. Про політ авіації чи безпілотників наразі не повідомляється. 

© t.me/povitryanatrivogaaa
Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Негайно пройдіть в укриття, потурбуйтеся про себе та близьких, не забувайте про правило "двох стін". 

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Перегляди
3549
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