В Україні лунають сирени: чому оголошена масштабна повітряна тривога

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

Україну охопила масштабна повітряна тривога у четвер, 11 липня, станом на 17:27. Це вже друга тривога за день.

У Повітряних силах повідомили про ракетну небезпеку.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України. Зафіксовано зліт МіГ-31К!" – йдеться у повідомленні Командування Повітряних сил.

Нагадаємо, кияни розповіли, чи змінилася їхня реакція на повітряну тривогу після масованого ракетного удару по столиці 8 липня і чи ховаються вони до укриттів.

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