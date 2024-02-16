В Україні малюк народився із у 5 разів довшим за норму язиком: його прооперували (фото)

У Львові хірурги лікарні НДСЛ "Охматдит" вкоротили немовляті язика, який був у 5 разів довшим за нормальний через рідкісний синдром.

Про це повідомили на Facebook-сторінці медзакладу.

Левчикові з Одеси зараз рік та три місяці. Коли сім'я на 32 тижні вагітності почула від лікаря УЗД, що їхній малюк показує язичка, то розчулилися. Але ця витівка малюка не здалася милою, коли на повторному обстеженні батьки почули про підозру на генетичний синдром, який впливає на розвиток малюка.

Хлопчик з'явився на світ на 37 тижні з вагою 4250 кг. Від першого свого дня він мав висунутий язик. Йому було важко навіть поїсти, як звичайному малюку. Він міг їсти лише з пляшечки, а пізніше не міг їсти тверду їжу, бо вона випадала з рота.

"Наш синочок народився з великим язичком, разів у 5-6 більшим за язичок звичайної дитини. Генетик підтвердив у сина рідкісний синдром Беквіта-Відемана. Нам сказали, що це перша дитина в Україні з такою проблемою. А в нашому пологовому – перша дитина за всю історію роботи. Уже пізніше ми дізналися, що в країні вже був малюк з таким діагнозом, так що ми другі", - розповіла мама Олена.

Хлопчик народився із у 5 разів довшим за норму язиком / Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

За статистикою, одна така дитина народжується в середньому на кожні 20 000 малюків. Синдром Беквіта-Відемана – це рідкісна генетична аномалія, що спричиняє інтенсивний розвиток різних органів упродовж вагітності. У Лева був величезний язик, збільшені внутрішні органи і одна ніжка довша від іншої на 3 см. Виправляти такі проблеми варто якнайшвидше, проте найперше – це язик, доки він не створив малюкові проблем з диханням і їжею, зазначили медики.

"Лікарі в Одесі нам порадили шукати допомоги за кордоном, адже в Україні немає хірургів, які б мали досвід допомоги таким діткам. Ми випадково опинилися у Львові у друзів і дізналися, що у Львові будуть лікарі зі США. Думали про варіант поїхати туди, а тут виявилося, що США їдуть до нас, тож швидко записалися на прийом до Центру. Так ми дізналися, що львівські лікарі допомагають діткам з найскладнішими патологіями", - додала Олена.

Команда медиків / Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Після консультації з американськими колегами щелепно-лицеві хірурги Центру ухвалили рішення провести малюку складну операцію.

"Ми маємо досвід видалення частини язика щодо новоутворень, раніше ми робили схожі операції, але дорослим. До лікування цього пацієнта ми підійшли відповідально, з підсиленням команди американськими колегами", - поділився керівник Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння Роман Огоновський.

Команда хірургів виконала часткову резекцію язика за сучасною методикою замкової щілини "Key hole". Після операції язик хлопчика майже нормального розміру. Він вперше у житті зміг заховати його до рота.

Хлопчик народився із у 5 разів довшим за норму язиком / Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

"Життя Левчика дуже змінилося після операції. Синочок перевчається пити, їсти і спілкуватися, як це роблять усі дітки, адже раніше він був змушений підлаштовуватися під ті умови, які створював великий язичок. Йому доводиться освоювати всі ці навички заново", - радіє мама малюка.

Попереду на дитину чекає лікування та реабілітація. До речі, його мама - логопединя, тож медики спокійні за маленького пацієнта, адже впевнені, що він навчатиметься краще володіти язичком, аби краще розмовляти.

Хлопчик народився із у 5 разів довшим за норму язиком / Фото: facebook.com/OHMATDYTLVIV

Нагадаємо, нещодавно лікарі "Охматдиту" врятували дитину, яка проковтнула 20 магнітів. На першому ж рентген-знімку спеціалісти побачили у травному каналі дитини цілу групу сторонніх тіл.

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