В Україні масові повідомлення про мінування 30 січня: надійшли погрози, ситуація за регіонами

Вибухотехнічна служба / © Поліція Києва

Доповнено додатковими матеріалами

Україною 30 січня покотилася масштабна хвиля повідомлень про нібито мінування навчальних закладів, медіа та державних установ у 21 області. Правоохоронці вже перевіряють об’єкти, залучивши вибухотехніків та кінологів.

Про це повідомили телеграм-канали, поліція Києва, Нацполіція України та видання «Фокус».

Де були повідомлення про замінування?

У соцмережах інформують про хвилю повідомлень про мінування у школах більшості міст України. Йдеться про заклади освіти у:

Київській,

Полтавській,

Львівській,

Івано-Франківській,

Вінницькій,

Тернопільській,

Хмельницькій,

Дніпропетровській областях.

Дітей евакуювали.

Заява поліції Києва про мінування

Поліція Києва повідомила, що 30 січня отримала повідомлення про мінування низку держустанов, навчальних закладів, підприємств, тощо і перевіряє цю інформацію.

Правоохоронці зауважили, шо такі повідомлення часто є черговою інформаційною атакою з боку Росії. Незважаючи на це, наряди поліції ретельно відпрацьовують кожну адресу. До перевірки залучені вибухотехніки та кінологи.

У поліції також закликали зберігати спокій та порядок. Якщо ви виявили підозрілі предмети, слід негайно телефонувати за номером 102. Про результати перевірки правоохоронці повідомлять додатково.

2000 повідомлень про замінування у 21 області: деталі від Нацполіції України

У Нацполіції України повідомили, що від 09:30 на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів та інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінування належних їм будівель.

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській областях, у Києві, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях.

Наразі вже відпрацьовано майже 30% повідомлень. На цих об’єктах інформація про замінування не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів.

Погрози про мінування та вибухи невдовзі

До редакції видання «Фокус» вранці 30 січня на корпоративну пошту надійшов лист із погрозами про нібито мінування будівель у Києві. Редакція вже звернулася до правоохоронних органів у зв’язку з отриманою інформацією.

«Невідомий заявив про закладення вибухових пристроїв у різних районах столиці та повідомив про можливі вибухи протягом найближчих днів. У зверненні автор пов’язує свої дії з нібито несправедливим ставленням до військових та звинувачує державне керівництво у поточній ситуації», — йдеться у заяві видання.

За даними «Фокусу», такі повідомлення також надійшли до низки інших медіа та державних установ. У переліку можливих цілей згадуються адміністративні будівлі, зокрема об’єкти силових структур, дипломатичні установи, медіа та готелі.

«Замінування» в Україні 30 січня

До слова, 13 грудня у Мережі з’явилася інформація про «замінування» потягів Перемишль — Київ та Київ — Ужгород/Будапешт. Потяг із Перемишля зупинили на території Польщі одразу після відправлення, пасажирів евакуювали у поле, а вагони перевіряли спецслужби. Водночас у Києві пасажирів рейсів на Ужгород та Будапешт вивели на перони для огляду складів.