Укрaїнa
3558
1 хв

В Україні масово прокидаються змії: як не натрапити на отруйних

Змії стають активними, коли температура повітря вдень становить від 15 градусів тепла.

Віра Хмельницька
Змія / © Associated Press

З настанням тепла зростає активність змій, тож варто бути обережними не лише під час відпочинку на природі, а й щодня, особливо людям, що живіть неподалік лісових масивів.

Які види отруйних змій водяться в Україні

Гадюка степова і звичайна. Щоправда, трапляється ще підвид другої — гадюка Нікольського. Ці отруйні змії бувають різного кольору: сірі, чорні, буро-коричневі, але їх характерна ознака — зигзагоподібний візерунок на спині.

Якщо змія вкусила — що робити

  • Коли вирушаєте до місцевості, де потенційно можуть бути змії (заболочені місця, зарослі береги озер і ставків, гори, степи тощо), одягайте штани з цупкої тканини та заправляйте їх у високі черевики.

  • Перед тим, як сісти на колоду, траву, камінь чи хмиз, постукайте по ній палицею — це допоможе налякати змію та відігнати.

  • Якщо побачили змію — не робіть різких рухів і спокійно дочекайтеся, поки вона сама відповзе.

  • Навіть якщо ви боїтеся змій, не вбивайте їх, вони відіграють важливу роль в екосистемі, оскільки контролюють популяцію гризунів.

Нагадаємо, у Рівненській області зафіксували випадок укусу змії. До реанімації Зарічненської лікарні госпіталізували чоловіка 1973 року народження.

