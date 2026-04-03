В Україні масово шириться нова шахрайська схема: як не стати жертвою

Пошта / © Pixabay

Реклама

В Україні стрімко поширюється нова хвиля кібершахрайства. Зловмисники масово розсилають повідомлення від імені популярного поштового оператора «Нова пошта», обіцяючи розпродаж «загублених» або «невитребуваних» посилок за безцінь.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Шахрайські оголошення найактивніше розповсюджуються у соціальних мережах та популярних Telegram-каналах. Користувачам пропонують придбати так звані «сюрприз-бокси», які нібито наповнені дорогою технікою або цінними речами клієнтів, що з певних причин не забрали свої замовлення.

Реклама

«Шахраї обіцяють „сюрприз-бокси“ з технікою чи цінними речами, а в результаті люди отримують випадкові непотрібні товари. Також фіксуються випадки, коли аферисти вказують реальні компанії як „відправників“, щоб ввести людину в оману», — йдеться у повідомленні.

Куди насправді зникають посилки, які не забрали

Компанія офіційно заявляє, що жоден розпродаж посилок клієнтів неможливий за внутрішніми правилами. «Нова пошта» ніколи не займається реалізацією чужих речей. Доля вантажів, які залишилися на складі, чітко регламентована.

Якщо клієнт не забирає відправлення вчасно, воно залишається на зберіганні на складі компанії. У випадках, коли термін зберігання не подовжується або отримувач офіційно відмовляється від посилки, її не виставляють на аукціон, а утилізують відповідно до встановлених процедур компанії.

Як не стати жертвою обману

Аби захистити свої кошти та персональні дані, «Нова пошта» просить клієнтів суворо дотримуватися правил цифрової безпеки. Зокрема, пресслужба закликає:

Реклама

категорично не реагувати на подібні «вигідні» пропозиції;

не відкривати підозрілі посилання, що містяться у рекламних оголошеннях;

у жодному разі не перераховувати кошти невідомим продавцям за лоти, походження яких сумнівне.

Нагадаємо, раніше українців попередили про шахраїв, які видають себе за співробітників Monobank, щоб викрасти кошти. Зловмисники телефонують з номерів +380443250316 та +380445924076, заявляючи про «підозрілий вхід» і спробу списання кредиту. Користувачів змушують натиснути кнопку «списання» нібито для блокування операції, паралельно випитуючи баланс картки та персональні дані.