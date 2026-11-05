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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні масово затримуються поїзди, деякі рейси до 8 годин — де ситуація найгірша

В Україні станом на ранок 5 листопада десятки пасажирських поїздів курсують із затримками.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Низка поїздів затримується

Низка поїздів затримується / © Associated Press

В Україні спостерігаються затримки низkiх пасажирських і приміських поїздів через обстріли інфраструктури, тривалі повітряні тривоги та загрози ворожих безпілотників.

Про це повідомила «Укрзалізниця».

Зокрема, «Укрзалізниця» скасувала поїзди між Запоріжжям та Дніпром на 5 листопада.

Рейси, які запізнюються

Поїзд 61/62 Дніпро-Головний-Івано-Франківськ затримується на 8 годин і 2 хвилини

Поїзд №75/76 Київ — Кривий Ріг затримується на 6 годин 21 хвилину Кривий Ріг — Київ — на 5 годин 52 хвилини

Рейс №147/148 Одеса — Київ відстає від графіка на 5 годин 43 хвилини, а №791/792 Кременчук — Київ — на 5 годин 38 хвилин

Ще низка рейсів має затримки від 1 години 17 хвилин до 1 години 42 хвилин:

  • №23/24 Київ — Хелм — 1 година 42 хвилини,

  • №49/50 Київ — Трускавець — 1 година 41 хвилина

  • №23/24 Хелм — Київ — 1 година 39 хвилин

  • №57/58 Київ — Ясіня — 1 година 34 хвилини

  • №29/30 Ужгород — Київ — 1 година 32 хвилини, №59/60 Київ — Чоп — 1 година 25 хвилин

  • №67/68 Варшава — Київ — 1 година 25 хвилин, №19/20 Хелм — Київ — 1 година 25 хвилин

  • №139/140 Київ — Кам’янець-Подільський — 1 година 18 хвилин

  • №27/28 Чоп — Київ — 1 година 17 хвилин

  • №95/96 Рахів — Київ — 1 година 17 хвилин

Нагадаємо, російські війська випустили десятки ракет і дронів по трьох ТЕС ДТЕК. Через масштабні пошкодження обладнання усі три станції припинили виробляти електроенергію.

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