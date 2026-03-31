ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
65
2 хв

В Україні масово змінюють курсування електричок: коли і в яких регіонах

Пасажирів попереджають, що зміни стосуються і потягів до столиці.

Олена Капнік
Укрзалізниця.

Укрзалізниця. / © Associated Press

У деяких областях України змінюють курсування електричок через ремонтні роботи на деяких ділянках залізничних колій. Зміни у розкладі приміських поїздів на Полтавщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині будуть тимчасові.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

У компанії зауважують, що ремонтні роботи у квітні вплине на курсування низки поїздів. Зокрема, деякі прямуватимуть зміненими маршрутами або розкладом.

Полтавська область

На Полтавщині зміненим маршрутом прямуватимуть рейси:

1 — 3 квітня

  • №6683/6684 Кременчук-Пас. — Ромодан — Кременчук-Пас. (замість Кременчук-Пас. — Гадяч ім. Сергієнка М.І. — Кременчук-Пас.).

2 квітня

  • №6542/6543 Ромни — Сенча — Ромни (замість Ромни — Ромодан — Ромни);

  • №6544/6545 Ромни — Лохвиця — Ромни (замість Ромни — Ромодан — Ромни).

1, 15, 22, 23, 30 квітня та 1 травня

  • №6363 Ромодан — Лубни (замість Ромодана — Гребінка)

  • №6366 Лубни — Ромодан (замість Гребінка –Ромодан).

Графік руху тимчасово змінять такі рейси:

1 квітня

  • №6543/6931 Ромодан — Ромни — Бахмач відправлення з Ромодана об 11.36 (замість 11:41);

  • №6545 Ромодан — Ромни відправлення з Ромодана о 17:28 (замість 17:34).

2 квітня

  • №6541 Ромодан — Ромни відправлення з Ромодана о 04.40 (замість 04:45).

Київщина, Вінниччина, Хмельниччина, Черкащина

У цих регіонах 1-18 квітня змінять графік руху деякі поїзди, час відправлення та прибуття яких зміниться орієнтовно на 10-20 хвилин від звичного графіка.

Йдеться про рейси:

  • №6018 Фастів-1 — Київ-Пасажирський

  • №6212 Козятин-1 — Фастів-1

  • №6254 Шепетівка — Козятин-1

  • №6292 Козятин-1 — Погребище-1

  • №6293 Погребище-1 — Жашків

  • №6294 Жашків — Погребище-1

  • №6295 Погребище-1 — Козятин-1.

Окрім того, у Київській області 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд:

  • №6026 Фастів-1 — Київ-Пасажирський, відправлення о 17:06, прибуття о 18:51 (замість 17:19 та 19:12 відповідно).

Як повідомлялося, Україна готується до розширення міжнародного сполучення — «УЗ» запустить потяг до Болгарії через Румунію. Проєкт реалізують у тристоронньому форматі за співпраці урядів трьох країн. Перші рейси вирушать у дорогу вже влітку.

