В Україні масово змінюють курсування електричок: коли і в яких регіонах
Пасажирів попереджають, що зміни стосуються і потягів до столиці.
У деяких областях України змінюють курсування електричок через ремонтні роботи на деяких ділянках залізничних колій. Зміни у розкладі приміських поїздів на Полтавщині, Київщині, Вінниччині, Хмельниччині та Черкащині будуть тимчасові.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
У компанії зауважують, що ремонтні роботи у квітні вплине на курсування низки поїздів. Зокрема, деякі прямуватимуть зміненими маршрутами або розкладом.
Полтавська область
На Полтавщині зміненим маршрутом прямуватимуть рейси:
1 — 3 квітня
№6683/6684 Кременчук-Пас. — Ромодан — Кременчук-Пас. (замість Кременчук-Пас. — Гадяч ім. Сергієнка М.І. — Кременчук-Пас.).
2 квітня
№6542/6543 Ромни — Сенча — Ромни (замість Ромни — Ромодан — Ромни);
№6544/6545 Ромни — Лохвиця — Ромни (замість Ромни — Ромодан — Ромни).
1, 15, 22, 23, 30 квітня та 1 травня
№6363 Ромодан — Лубни (замість Ромодана — Гребінка)
№6366 Лубни — Ромодан (замість Гребінка –Ромодан).
Графік руху тимчасово змінять такі рейси:
1 квітня
№6543/6931 Ромодан — Ромни — Бахмач відправлення з Ромодана об 11.36 (замість 11:41);
№6545 Ромодан — Ромни відправлення з Ромодана о 17:28 (замість 17:34).
2 квітня
№6541 Ромодан — Ромни відправлення з Ромодана о 04.40 (замість 04:45).
Київщина, Вінниччина, Хмельниччина, Черкащина
У цих регіонах 1-18 квітня змінять графік руху деякі поїзди, час відправлення та прибуття яких зміниться орієнтовно на 10-20 хвилин від звичного графіка.
Йдеться про рейси:
№6018 Фастів-1 — Київ-Пасажирський
№6212 Козятин-1 — Фастів-1
№6254 Шепетівка — Козятин-1
№6292 Козятин-1 — Погребище-1
№6293 Погребище-1 — Жашків
№6294 Жашків — Погребище-1
№6295 Погребище-1 — Козятин-1.
Окрім того, у Київській області 1-9 квітня зміненим графіком курсуватиме поїзд:
№6026 Фастів-1 — Київ-Пасажирський, відправлення о 17:06, прибуття о 18:51 (замість 17:19 та 19:12 відповідно).
Як повідомлялося, Україна готується до розширення міжнародного сполучення — «УЗ» запустить потяг до Болгарії через Румунію. Проєкт реалізують у тристоронньому форматі за співпраці урядів трьох країн. Перші рейси вирушать у дорогу вже влітку.