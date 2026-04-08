В Україні масово змінюють курсування електричок: коли і в яких регіонах

Пасажирів попереджають, що зміни стосуються потягів до Києві, а також до популярних курортів на заході України.

Потяг УЗ. / © Getty Images

У деяких областях України змінюють курсування електричок через ремонтні роботи. Зміни у розкладі будуть тимчасові. Зокрема, нововведення запроваджують на Харківщині, Тернопільщині, Київщині, Вінниччині, Одещині, Прикарпатті.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

«У зв’язку з плановими ремонтними роботами на коліях, зазнають змін графіки руху та маршрути низки приміських поїздів», — наголосили у компанії.

Харківська область

Низка поїздів прямуватимуть обмеженим маршрутом

9 квітня та 15 квітня

  • №6321 Люботин — Огульці (замість Нова Баварія — Огульці)

  • №6919 Люботин — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці)

9 квітня

  • №6322 Мерчик — Люботин (замість Мерчик — Харків-Пасажирський)

  • №6916 Огульці — Нова Баварія (замість Огульці — Харків-Пасажирський)

  • №6921 Люботин — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці)

10, 11, 13 — 18, 20 — 25 квітня

  • №6319 Харків-Пасажирський — Люботин (замість Харків-Пасажирський — Мерчик)

  • №6322 Люботин — Харків-Пасажирський (замість Мерчик — Харків-Пасажирський)

13, 14 квітня

  • №6334 Люботин — Харків-Пасажирський (замість Мерчик — Харків-Пасажирський)

  • №6325 Харків-Пасажирський — Люботин (замість Харків-Пасажирський — Мерчик)

15 квітня

  • №6916 Огульці — Люботин (замість Огульці — Харків-Пасажирський)

  • №6333 Люботин — Огульці (замість Харків-Пасажирський — Огульці)

  • №6334 Мерчик — Люботин (замість Мерчик — Харків-Пасажирський)

  • №6157 Люботин — Мерчик (замість Харків-Пасажирський — Мерчик)

Деякі приміські поїзди змінять графік рух

Протягом 9-11, а аткож 15-16 квітня зміненим розкладом курсуватиме низка поїздів в напрямку Харків-Пасажирський, Огульці, Мерчик, Люботин.

Від 14 квітня за новим графіком курсуватимуть:

  • №6014 Харків-Пасажирський — Дергачі, відправлення о 19:06, прибуття о 19:33 (замість 19:31 та 19:58 відповідно;

  • №6015 Дергачі — Харків-Пасажирський, відправлення о 19:45, прибуття о 20:15 (замість 20:10 та 20:40 відповідно).

Тернопільська область

Від 10 квітня змінюється графік руху таких приміських поїздів:

  • №6204 Тернопіль-Пасажирський — Підволочиськ, відправлення о 09:20, прибуття о 10:38 (замість 08:52 та 10:10 відповідно)

  • №6251 Тернопіль-Пасажирський — Ходорів, відправлення о 08:56, прибуття о 13:31 (замість 09:02 та 13:37 відповідно).

Івано-Франківська область

Через коригування руху між Івано-Франківськом та Яремче, Ходоровим протягом кількох днів запровадять альтернативні рейси:

  • 10, 25 квітня: №6404/6403 Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ

альтернатива: №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта — Івано-Франківськ

  • 14, 29 квітня: №6411/6414 Івано-Франківськ — Ходорів — Івано-Франківськ

альтернатива: №6417/6418 Івано-Франківськ — Ходорів — Івано-Франківськ

Київщина, Вінниччина, Житомирщина

10, 11, 13 квітня змінюється час відправлення поїздів:

  • №6030 Фастів-1 — Київ-Пасажирський, відправлення о 20:23 (замість 20:13)

  • №6259 Козятин-1 — Бердичів, відправлення о 18:20 (замість 18:00), прибуття о 19:00 (замість 18:40)

  • №6260 Бердичів — Козятин-1, відправлення о 19:15 (замість 19:00), прибуття о 19:50 (замість 19:53).

Полтавська область

Поїзд №6354 Полтава-Південна — Огульці відправлятиметься 13 та 15 квітня зі станції Полтава-Південна о 08:10 (замість 08:22).

Одеська область

10, 11 квітня зміненим розкладом прямуватиме поїзд №6254 Одеса-Головна — Подільськ, відправлення о 10:41 (замість 10:50).

Від 15 по 24 квітня змінюється розклад низки поїздів напрямку Одеса — Роздільна, Подільськ, Вапнярка, Колосівка та зворотно.

Зокрема, поїзд №6208 Одеса-Головна — Розільна-1 відправлятиметься о 06:18 (замість 06:03), прибуватиме о 08:10 (замість 07:43). Поїзд №6401 Колосівка — Одеса-Головна відправлятиметься о 03:39 (замість 03:53), прибуватиме о 07:18 (замість 07:29).

Львівська область

14-16, 20-23, 28-30 квітня виведено з графіка поїзд №6125 Львів — Шкло-Старжиська

15- 17, 21-24, 28-30 квітня та 1 травня — №6126 Шкло-Старжиська — Львів.

Як повідомлялося, квитки на електрички можна купити онлайн ще у семи областях: у Львівській, Волинській, Тернопільській, Рівненській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій.

