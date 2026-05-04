Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
200
Час на прочитання
2 хв

В Україні масово змінюють курсування електричок: коли і в яких регіонах

У травні у Київській, Харківській, Одеській та Івано-Франківській областях відбудуться тимчасові зміни у русі приміських потягів.

Укрзалізниця. / © Associated Press

У травні у деяких областях України змінюють курсування електричок через ремонтні роботи на коліях. У графіках і маршрутах низки приміських поїздів відбудуться зміни.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

Козятинський напрямок

Тимчасово за оновленим часом відправлення та прибуття електрички будуть курсувати:

58 травня

  • №6212 Козятин-1 — Фастів-1: відправлення о 17:31, прибуття о 19:47 (замість 17:08 та 19:30 відповідно)

11–13 травня

  • №6253 Козятин-1 — Шепетівка: відправлення о 10:28, прибуття о 13:43 (замість 10:20 та 13:28 відповідно);

  • №6260 Бердичів — Козятин-1: відправлення о 19:11, прибуття о 19:46 (замість 19:00 та 19:35 відповідно).

Харківська область

Протягом 7, 8, 11–15, 18–21 травня деякі рейси курсуватимуть за зміненим графіком:

  • №6295 Огульці — Полтава-Південна: відправлення о 16: 15 замість 16:34

  • №6915 Харків-Пасажирський — Огульці: відправлення о 14:56, прибуття о 16:05 (замість 15:16 та 16:25 відповідно)

  • №6920 Огульці — Люботин: відправлення о 19:08, прибуття о 19:33 (замість 19:24 та 19:49 відповідно).

  • №6916 Огульці — Харків-Пасажирський: відправлення о 16:30, прибуття о 17:38 (замість 16:41 та 17:49 відповідно).

  • №6921 Харків-Пасажирський — Огульці: відправлення о 18:01, прибуття о 19:32 (замість 18:10 та 19:37).

Південний та західний напрямки

Водночас в Одеській та Івано-Франківській областях триває активна фаза ремонтних робіт. Пасажирам рекомендують заздалегідь підібрати альтернативні варіанти в окремі дати.

Одеська область

4, 6, 8–11, 13, 15–18, 20, 22–25, 27, 29–31 травня, 1–3 червня

  • №6254 Одеса-Головна — Подільськ

  • №6274 Подільськ — Помічна

5, 7, 9–12, 14, 16–19, 21, 23–26, 28, 30, 31 травня, 1–4 червня

  • №6273 Помічна — Подільськ

  • №6257 Подільськ — Одеса-Головна

5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24 травня

  • №6270 Одеса-Застава-1 — Подільськ

  • №6272 Подільськ — Помічна

  • №6275 Помічна — Подільськ

  • №6277 Подільськ — Одеса-Головна

Зміни у маршрутах прямування

Деякі поїзди тимчасово прямуватимуть за скороченим маршрутом:

6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22–27, 29, 30 травня, 1, 2 червня

  • №6403/6404 ім. Т.Г. Шевченка — Виска — ім. Т.Г. Шевченка (замість ім. Т.Г. Шевченка — Помічна — ім. Т.Г. Шевченка)

6 травня–3 червня

  • №6405/6402 ім. Т.Г. Шевченка — Виска — ім. Т.Г. Шевченка (замість ім. Т.Г. Шевченка — Помічна — ім. Т.Г. Шевченка)

7, 9, 10, 14, 16, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 травня, 1, 2 червня

  • №6272/6275 Подільськ — Голта — Подільськ (замість Подільськ — Помічна — Подільськ).

Прикарпаття

5–7, 18–20 травня

  • №6403/6404 Івано-Франківськ — Яремче — Івано-Франківськ

  • №6437 Коломия — Івано-Франківськ

  • №6402/6401 Івано-Франківськ — Ворохта

6–8, 19–21 травня

  • №6438 Івано-Франківськ — Коломия

  • №6402/6401 Ворохта — Івано-Франківськ

Зміни у маршрутах прямування

5–7, 18–20 травня

  • №6431/6432, №6433/6434, №6435/6436 Коломия — Хриплин — Коломия (замість Коломия — Івано-Франківськ — Коломия).

Окрім того, від 7 травня регіональний поїзд №893 Конотоп-Пасажирський — Київ-Пасажирський не зупинятиметься на таких зупинках: Халимонове, Старий Луг, Хороше Озеро.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» впровадила нові правила повернення квитків. Від 2 травня змінився відсоток вартості проїзного документа, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Що ближче до дати відправлення, то більшу частку вартості буде утримано. Зокрема, за 15–20 днів до рейсу — повертається 100% суми.

