В Україні масово змінюють курсування електричок: коли та в яких регіонах

Потяг УЗ. / © Associated Press

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«Укрзалізниця» попередила пасажирів про зміни в русі приміських поїздів. Від 9 червня частина рейсів курсуватиме за оновленим графіком. Коригування торкнулися одразу кількох напрямків у різних регіонах України.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».

На Тетерівській ділянці

Від 9 до 13 червня низка денних поїздів Тетерівського напрямку відправлятимуться з початкової станції пізніше:

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поїзд №6612 Тетерів — Борщагівка 09:35 — 12:32 (замість 09:28 — 11:01);

поїзд №6614 10:23 — 12:32 (замість 08:40 — 12:13)вечірній на 11 хвилин раніше:

Тим часом вечірній поїзд №6622 «Тетерів — Київ» відправляється на 11 хвилин раніше — о 17:32 — 19:35 (замість 17:43 — 19:35).

Щодо Гребінки та Яготина, 9 та 10 червня зміни стосуватимуться:

поїзда №6813 Гребінка — Київ, що матиме графік 14:46 — 17:56) (замість 14:19 — 17:25)

поїзда №6809 Яготин — Київ-Волинський, у якого зміниться час відправлення о 11:10 (замість 11:21).

Львівська область

Зміни на сполученні Львів — Рава-Руська від 10 до 27 червня. Відтепер на маршруті курсуватимуть щоденно (крім, четверга) чотири поїзди (замість двох) і матимуть такий графік:

Зі Львова:

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поїзд №6002 Львів — Рава-Руська 09:29 — 11:36

поїзд №6004 Львів — Рава-Руська 14:43 — 17:17

З Рави-Руської графік такий:

поїзд №6001 «Рава-Руська — Львів» о 12:11 — 14:18;

поїзд №6003 «Рава-Руська — Львів» о 17:35 — 19:35.

Нагадаємо, раніше в УЗ попередили українців про проблеми з квитками влітку. За даними компанії, на одне місце в поїзді претендуватимуть до шести пасажирів, а на деяких напрямках дефіцит квитків уже став аномальним. Через повномасштабну війну Росія знищила вже 46 пасажирських вагонів «Укрзалізниці».

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