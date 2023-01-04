В Україні масштабна ботоферма поширювала пропаганду РФ завдяки шведським "сімкам": ЗМІ дізналися деталі (відео)

Під час своїх рейдів поліція виявила загалом 13 фабрик тролів.

В Україні було виявлено понад 100 тисяч SIM-карток, які використовувалися росіянами для створення фальшивих акаунтів у соціальних мережах та поширення кремлівської пропаганди. Фабрика тролів РФ використовувала телефонні SIM-карти Швеції.

Про це повідомляють шведські ЗМІ.

Згідно із заявою української поліції, яку цитує шведське телебачення SVT, у грудні було викрито 13 фабрик тролів, з яких 100 тисяч було вилучено. SIM-картки дозволили зареєструвати 1,5 млн фальшивих акаунтів у соціальних мережах, поштових сервісах та месенджерах.

Боти поширювали проросійську пропаганду, дезінформацію, підтримуючи російський повномасштабний напад на Україну, окупацію окремих українських територій, дискредитували захисників України або представників органів влади.

"Боти використовувалися для поширення проросійської пропаганди", - йдеться в заяві.

Крім SIM-карт під час рейдів також було виявлено велику кількість мобільних телефонів. За даними поліції, у справі проходить 31 підозрюваний, які проживали у різних куточках України.

За даними шведського SVT, після російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року одна з телефонних компаній Швеції, яких підозрюють, запровадила безкоштовні дзвінки в Україну та з України, щоб допомогти біженцям війни залишатися на зв'язку зі своїми близькими. До 1 серпня 2022 року придбати (або найчастіше отримати безкоштовно) SIM-картки у Швеції можна було анонімно, без реєстрації своїх даних.

Представник компанії у коментарі ЗМІ висловив жаль з приводу використання їхніх карток для поширення російської пропаганди. Він запевнив, що до цього питання серйозно ставиться його компанія.

"Якщо це було використано для чогось, що можна вважати злочинною діяльністю, ми, природно, сприймаємо це дуже серйозно", — каже менеджер із комунікацій омпанії Фредрік Холлстан.

За словами Еріка Нільссона, дослідника інформаційних воєн і стратегічних комунікацій у FOI, багато платформ вимагають номер телефону для реєстрації облікового запису. Наприклад, Telegram.

"Це класична пропагандистська річ — поляризувати, сіяти розкол або пускати димові й туманні завіси, які приносять користь Росії різними способами", — каже Нільссон.

Нагадаємо, в Україні масово блокують проросійські Youtube-канали і виявляють ворожих агітаторів у Мережі.

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