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В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики: куди летить
У ніч проти 19 жовтня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, зокрема Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Києва.
У ніч проти 19 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.
Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом з'явилося повідомлення про балістичну ракету, яка рухається в напрямку Києва.
Повітряну тривогу оголосили у столиці та багатьох регіонах України, зокрема в центральних, північних і східних областях.
Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою.
Нагадаємо, що раніше у Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина