В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики: куди летить

Повітряна тривога / © із соцмереж

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У ніч проти 19 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.

Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом з'явилося повідомлення про балістичну ракету, яка рухається в напрямку Києва.

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Повітряну тривогу оголосили у столиці та багатьох регіонах України, зокрема в центральних, північних і східних областях.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що раніше у Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина

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