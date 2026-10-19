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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики: куди летить

У ніч проти 19 жовтня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу, зокрема Повітряні сили ЗСУ попередили про ракету в напрямку Києва.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
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Повітряна тривога

Повітряна тривога / © із соцмереж

У ніч проти 19 жовтня в низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з боку Росії.

Про небезпеку повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу. Згодом з'явилося повідомлення про балістичну ракету, яка рухається в напрямку Києва.

Повітряну тривогу оголосили у столиці та багатьох регіонах України, зокрема в центральних, північних і східних областях.

Громадян закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та залишатися в укриттях до відбою.

Нагадаємо, що раніше у Києві зросла кількість постраждалих від атаки РФ: загинула 21-річна дівчина

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