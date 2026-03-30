В Україні масштабна повітряна тривога: яка загроза

Вдень 30 березня в Україні виникла загроза атаки «Кинджалами», тож громадянам слід перебувати в укриттях.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Повітряна тривога / © ТСН

У Києві та решті областей Україні оголошена повітряна тривога. Причина — зліт винищувача МіГ-31К.

Про це інформують Повітряні сили ЗС України.

«УВАГА! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область РФ)», — пишуть у ПС.

Як відомо, винищувач МіГ-31К є носієм гіперзвукових ракет типу «Кинджал».

Нагадаємо, цього ж дня в Україні вже оголошувалася повітряна тривога. Йшлося про ту саму загрозу — зліт винищувачів МіГ-31К та ризик удару гіперзвуковими ракетами типу «Кинджал» з боку російських військ.

