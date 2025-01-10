В Україні масштабна повітряна тривога: які області під загрозою

Пізно увечері в п'ятницю, 10 січня, в низці областей України було оголошено масштабну повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників, які з'явилися у повітряному просторі північних, східних та центральних регіонів.

У Повітряних силах повідомили про напрямок руху ворожих "Шахедів".

У повідомленні йдеться, що ворожі безпілотники виявлені:

на Чернігівщині - курс на Київщину;

на півдні Сумщини - напрямок на Полтавщину;

на Полтавщині - курс західний;

на півночі Харківщини - напрямок на північ;

на Дніпропетровщині - курс на захід;

на півночі Запоріжжя - напрямок на схід.

Окрім того, зафіксовані пуски КАБів російською тактичною авіацією на Запоріжжі.

Нагадаємо, у ніч проти 10 січня російська окупаційна армія атакувала Україну 72-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО знищили 33 дрони.

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