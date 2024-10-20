В Україні масштабна повітряна тривога: які регіони під загрозою удару

У ніч проти 20 жовтня у багатьох областях України увімкнулися сирени повітряної тривоги. Про загрозу повітряного удару попереджають, зокрема, жителів столиці.

У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Повітряну тривогу оголошено у Харківській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Київській, Черкаській, Вінницькій, Одеській, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

Жителів згаданих регіонів закликали перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері 19 жовтня внаслідок авіаційного удару російської терористичної армії по місту Запоріжжю зазнали пошкоджень житлові будинки та цивільна інфраструктура.

Читайте також: