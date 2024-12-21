В Україні масштабна повітряна тривога: яким областям загрожують "Шахеди"

Окрім ударних дронів, зафіксована швидкісна ціль, яка рухається у напрямку Київської області.

Увечері в суботу, 21 грудня, у низці областей України та в Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних безпілотників.

Про рух "Шахедів" повідомляють у Повітряних силах.

Загроза застосування ворогом ударних БпЛА оголошена для Сумської, Чернігівської, Полтавської та Черкаської областей.

Також нові групи ворожих БпЛА зафіксовано на Сумщині, вони рухаються у південно-західному напрямку.

Окрім того, зафіксована швидкісна ціль на Чернігівщині, яка рухається у напрямку Київської області.

Нагадаємо, в одному з населених пунктів Київської області піротехніки зняли з дерева залишки ворожого безпілотника-приманки. На щастя, цей БпЛА не мав бойової частини й не становив загрози для мешканців.

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