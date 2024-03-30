В Україні масштабна повітряна загроза: які регіони під загрозою

Атака російських терористів знову спрямована на енергетичні об'єкти, зокрема в Одеській області.

Пізно увечері в суботу, 30 березня, у багатьох регіонах України оголошено повітряну тривогу. Сирени не сповіщають про загрозу лише на заході країни та на північному сході.

Повітряні сили повідомляють про групу "Шахедів" з Чорного моря в напрямку Одещини та попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму.

Окрім того, "Шахеди" рухаються вздовж межі Вінницької та Житомирської областей у напрямку Хмельниччини.

Повітряна тривога 30 березня / Фото: alerts.in.ua

Моніторингові канали повідомляють, що атака російських терористів знову спрямована на енергетичні об'єкти, зокрема в Одеській області.

Нагадаємо, Росія намагається максимально атакувати українську енергетичну інфраструктуру. Масованих обстрілів очікували восени та взимку, але окупанти вдалися до атак навесні.

Вночі 29 березня РФ завдала потужного удару різними ракетами та БпЛА. Окупанти застосували 99 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 84 дрони і ракети.

Під час повітряної тривоги росіяни вдарили по енергетиці. Зокрема, окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК. Серйозно пошкоджено обладнання.

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