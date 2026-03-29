В Україні масштабна тривога через загрозу БпЛА

Мапа тривог / © alerts.in.ua

У низці областей України в ніч проти 29 березня лунає повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Наразі ворожі дрони фіксуються переважно у північних, східних та західних областях.

БпЛА на півдні Чернігівщини, курсом на Київщину.

БпЛА на півночі Чернігівщини, курс західний.

БпЛА на півночі та півдні Сумщини, курс західний.

БпЛА на півночі Дніпропетровщини, курс західний.

БпЛА на заході Дніпропетровщини, курс північно-східний.

БпЛА з акваторії Чорного моря, курсом на Південне/Чорноморське.

БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

БпЛА на півночі та півдні Хмельниччини, курс західний.

Крім того, вночі Повітряні сили оголошували балістичну загрозу для північних та західних областей.

Раніше повідомлялося, що увечері, 28 березня, Воскресенська громада Миколаївської області опинилася під атакою дронів типу «Шахед».

Ми раніше інформували, що ворог здійснив чергову атаку безпілотниками на Київську область. У Броварському районі зафіксовано руйнування приватного сектору та поранення цивільного мешканця.