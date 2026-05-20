В Україні масштабні відключення світла: РФ «випалює» енергетику

Відключення світла / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

У середу, 20 травня, через російські обстріли та бойові дії частина споживачів у кількох областях України залишилася без електропостачання. Також проблеми зі світлом зафіксували в окремих регіонах через негоду.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

За даними Міненерго, без електропостачання залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Причиною стали наслідки бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури.

Крім того, через негоду без світла залишаються близько 30 населених пунктів на території Київської, Полтавської та Чернігівської областей.

У Міненерго зазначили, що енергетики працюють у посиленому режимі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають цілодобово, щоб якнайшвидше повернути електропостачання всім споживачам.

Водночас станом на ранок 20 травня обмежень електропостачання для населення не прогнозують. Українців закликали ощадливо користуватися електроенергією протягом доби, щоб зменшити навантаження на енергосистему.

Нагадаємо, у ніч проти 20 травня російські дрони здійснили масовану атаку на Сумщину. У Конотопі один із безпілотників влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого обвалилися три поверхи будинку.

Крім того, вночі 20 травня війська РФ завдали удару по Дніпру. Через атаку пошкоджено склади з продуктами, також є загиблі та постраждалі.

Під ворожим ударом опинилася й Одеса — внаслідок масованої атаки пошкоджень зазнали житлові будинки та автомобілі.

