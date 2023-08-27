В Україні масштабну корупцію хочуть прирівняти до держзради: ЗМІ дізнались подробиці

В Україні масштабну корупцію можуть прирівняти до державної зради. Відповідний законопроєкт до Верховної Ради планує подати президент Володимир Зеленський.

Про це пише "Дзеркало тижня" з посиланням на свої джерела в ОПУ та НАБУ.

За даними джерел видання, спочатку планувалось, що корупційні справи понад 24 млн грн повинна розслідувати СБУ, а менше - НАБУ.

"Людям пояснили б, що тепер, під час війни, масштабна корупція за законом прирівнюватиметься до держзради. А значить і покарання за цією статтею буде суворішим: терміни довші і під заставу підозрюваному вийти неможливо", - пояснило джерело видання.

Проте така ідея не сподобалась західним партнерам, які вбачають у такому втручання у роботу антикорупційних органів. А тому тепер хочуть дати можливість СБУ розслідувати корупційні справи. Для цього в КПК можуть внести зміни, що СБУ у випадках корупційних схем понад 24 мільйони гривень може проводити розслідування.

У НАБУ таку ідею не підтримують та кажуть, що якщо таке рішення ухвалять, то Україна матиме багато програних справ у міжнародних судах.

"Будь-яку справу в НАБУ можна буде забрати, і для цього будуть законодавчі підстави; Україна матиме купу програних справ у ЄСПЛ, бо безальтернативна варта буде порушенням конвенції; плюс влада почне псувати відносини з міжнародними партнерами. Запобіжний захід це не покарання, всі чомусь це плутають. Плюс 90% результатів у боротьбі з корупцією становлять саме адміністративні заходи, спрямовані на її превенцію, а не на розслідування існуючих фактів. Якщо ухвалять – буде біда", - заявило джерело видання у НАБУ.

Нагадаємо, Зеленський пропонує законодавчо прирівняти корупцію до держзради.

Читайте також: