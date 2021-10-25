В Україні майже 90% освітян щеплені проти COVID-19: названо регіони з найкращими і найгіршими показники із вакцинації

В Україні майже 90% освітян щеплені проти COVID-19: названо регіони з найкращими і найгіршими показники із вакцинації

Освітяни продовжують вакцинуватися від COVID-19.

В Україні станом на 25 жовтня вакцинувалося проти коронавірусу принаймні однією дозою препарату 88,2% працівників закладів загальної середньої освіти.

Про це розповів міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

За його даними, двома дозами вакциновано майже 400 тис. педагогів в країні. Утім, поріг щеплення у 80% працівників шкіл (повний та неповний цикл вакцинації) не досягнуто лише в одному регіоні - Рівненська область. Шкарлет висловив сподівання, що місцеві органи влади виправлять цю ситуацію у найкоротші строки.

Найвищий же рівень вакцинації демонструють області (повний та неповний цикл вакцинування):

Миколаївська – 98%;

Київська – 95,5%;

Харківська – 94,6%;

Донецька – 92,7%;

Хмельницька – 91,6%.

"Оновлені показники статистики свідчать про високий рівень відповідальності педагогів перед своїми учнями, колегами, суспільством. Дбайте про свою безпеку і здоров’я тих, хто поруч. А вакцинація поки що залишається єдиним найдієвішим для цього кроком", - додав Сергій Шкарлет.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомлялося, в Україні все більше людей хворіє на коронавірус. Але якщо раніше його перебіг був у легкій формі, наразі лікарні переповнені, а деякі вже просто відмовляються приймати пацієнтів через відсутність місць. Водночас вакцинація є доступною та безкоштовною і здатна захистити від тяжкого перебігу захворювання.

Якщо раптом ви досі сумніваєтеся, чому необхідно зробити щеплення проти COVID-19, читайте тут.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українських освітян пояснювати учням та студентам важливість вакцинації від коронавірусу, адже вони повинні бути зорієнтовані, як і європейці, котрі показують високі показники з імунізації. Також очільник МОЗ вкотре наголосив на важливості вакцинації літніх людей.

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