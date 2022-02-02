В Україні майже не залишилося "жовтих" зон: у яких областях COVID набирає обертів

В Україні майже не залишилося "жовтих" зон: у яких областях COVID набирає обертів

Київська і Дніпропетровська області перейшли до "помаранчевої" зони.

В Україні станом на 2 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 вже 20 областей та Київ перебувають у "помаранчевій" зоні. Кількість "жовтих" регіонів удвічі зменшилася від учора, а "червоними" незмінно залишаються - дві області.

Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоров'я.

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"Помаранчевими" нині є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 1 лютого, заразились коронавірусом 35 014 людей, померло - 204, одужало – 9 894 особи.

Як повідомлялося, аналітикиня KSE попередила про запровадження "червоної" зони в 9 областях України.

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