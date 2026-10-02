В Україні могло залишитися лише 20 млн людей: економіст попередив про демографічний удар РФ

Населення України скорочується до 20 мільйонів — економіст Олексій Кущ

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Фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ припустив, що населення України вже може наближатися до 20 мільйонів.

Про це передають «Новини.LIVE».

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«Кількість населення вже точно менше 25 млн. Я думаю, що ця цифра починає наближатися десь до 20 млн», — вважає експерт.

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На його думку, завдаючи удари по інфраструктурі, росіяни хочуть не лише досягти поточних військових цілей, а й на довгостроковий термін послабити демографічний потенціал України.

«Ми дуже помиляємося, коли намагаємося проаналізувати логіку росіян. Але можна зробити таке припущення. Йдеться не лише про тактику. Це певні дії, направлені на довгострокові наслідки. Росіяни грають в довгу… Вони працюють на те, щоб максимально „зсунути“ населення з цієї території. Вони хочуть зламати демографічний потенціал. Тому що в основі будь-якої економіки, в основі будь-якої військової моделі, в тому числі моделі спротиву, завжди лежить демографічна модель», — пояснив Кущ.

Водночас, він уточнив, що це — лише його припущення щодо можливої логіки дій РФ, а не встановлений факт.

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