В Україні молодь готуватимуть до спротиву: чи будуть після курсу везти на ВЛК

Від БЗВП до національного спротиву: як студентів готуватимуть до боротьби з РФ / © ТСН.ua

Реклама

Верховна Рада ухвалила закон про підготовку громадян до національного спротиву, який стосується зокрема студентів і школярів.

Про це передає Міносвіти.

Про що цей курс

З ухваленням цього закону в університетах і фахових коледжах запровадять дисципліну «Основи національного спротиву».

Реклама

«Йдеться про базові безпекові навички: розуміння сучасних викликів, дії в кризових ситуаціях, збереження життя та здоров’я і основи домедичної допомоги. У час, коли країна боронить свою незалежність, такі знання мають бути доступними для всіх студентів», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Закон поширює підготовку до національного спротиву на здобувачів вищої і фахової передвищої освіти незалежно від статі. Водночас, для осіб з особливими освітніми потребами, а також для студентів, чиї релігійні переконання не допускають користування зброєю, передбачено інші напрямки опанування цієї дисципліни.

Чи будуть після проходження цього курсу везти студентів до ТЦК чи на ВЛК

Вивчення «Основ національного спротиву» не передбачатиме складання студентами військової присяги, медичного огляду, прибуття до ТЦК, перебування на полігонах сил оборони, здобуття ними військово-облікової спеціальності і набуття статусу військовозобов’язаного, запевнили в Міносвіти.

Що зміниться для студентів ЗВО в Україні

«Для закладів вищої освіти це рішення означає перехід від чинної моделі базової загальновійськової підготовки до ширшої системи підготовки до національного спротиву», — пояснили у МОН.

Реклама

У Міністерстві нагадали, що до цього БЗВП була включена до освітніх програм, як окрема навчальна дисципліна обсягом 10 кредитів ЄКТС, з яких 3 кредити становить теоретична підготовка, яку проводить заклад освіти, та ще 7 кредитів практичної підготовки у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних частинах і центрах та на навчальних полігонах.

Для здобувачів вищої освіти теоретичний компонент БЗВП викладається на другому році навчання. Станом на березень 2026 року теоретичний компонент БЗВП вивчають понад 71 тисяча здобувачів вищої освіти, з них близько 3 тисячі студенток, які долучилися до БЗВП добровільно. Теоретичну підготовку БЗВП вже завершили близько 47 тисяч студентів у 230 закладах вищої освіти, решта закладів завершує викладання дисципліни до травня 2026 року.

