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В Україні монету номіналом 10 копійок продають за 30 тисяч: фото

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В Україні монету номіналом 10 копійок продають за 30 тисяч: фото

Фото: crafta.ua

За словами власника монети, вона випущена у 2008 році, у монети є виробничий брак.

В Україні монету номіналом 10 копійок продають на аукціоні за 30 тисяч гривень.

Так, відповідний лот опублікували на сайті Crafta.

За словами власника монети, вона випущена у 2008 році. У монети є виробничий брак, але який саме, автор не вказує.

Також на фото видно, що на реверсі монети є механічні пошкодження.

Зазначимо, що станом на 26 листопада на лот вартістю у 30 тисяч гривень не відгукнувся жоден із потенційних покупців.

Фото: crafta.ua / ©
Фото: crafta.ua

Нагадаємо, Національний банк України від 9 грудня вводить в обіг новорічну монету номіналом 5 гривень "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

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