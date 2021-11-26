В Україні монету номіналом 10 копійок продають за 30 тисяч: фото

За словами власника монети, вона випущена у 2008 році, у монети є виробничий брак.
В Україні монету номіналом 10 копійок продають на аукціоні за 30 тисяч гривень.
Так, відповідний лот опублікували на сайті Crafta.
За словами власника монети, вона випущена у 2008 році. У монети є виробничий брак, але який саме, автор не вказує.
Також на фото видно, що на реверсі монети є механічні пошкодження.
Зазначимо, що станом на 26 листопада на лот вартістю у 30 тисяч гривень не відгукнувся жоден із потенційних покупців.
Нагадаємо, Національний банк України від 9 грудня вводить в обіг новорічну монету номіналом 5 гривень "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.
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